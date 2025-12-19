Juve Roma streaming LIVE e diretta tv | dove vederla la super sfida dell’Allianz Stadium contro i giallorossi I dettagli

Scopri come seguire in diretta la grande sfida tra Juve e Roma all’Allianz Stadium, valida per la 16ª giornata di Serie A 2025/26. Ti sveliamo tutte le opzioni per il streaming LIVE e la visione in TV, così da non perdere neanche un istante di questo match imperdibile. Restate aggiornati con i dettagli e le modalità per vivere l’emozione di questa super sfida tra due grandi protagoniste del calcio italiano.

Juve Roma streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la super sfida dell'Allianz Stadium, valida per la 16ª giornata del campionato di Serie A 202526. L'attesa è finita. L' Allianz Stadium di Torino si prepara a riaccendere le luci per una delle classiche più sentite del calcio italiano. Domani sera, sabato 20 dicembre, con fischio d'inizio fissato per le ore 20:45, Juve e Roma si sfideranno in un match valido per la 16ª giornata di Serie A che ha tutto il sapore di uno spareggio anticipato per la zona Champions League. La rincorsa di Spalletti: obiettivo continuità. La Juventus arriva a questo appuntamento con il vento in poppa e la necessità imperativa di accorciare la classifica.

Juventus-Roma: dove vedere la gara in diretta tv e in streaming LIVE - Roma, big match valido per il 16esimo turno del campionato: qui dove vedere la gara e le probabili formazioni ... msn.com

Roma, Dovbyk lavora ancora a parte: difficile vederlo nei convocati per la Juve - 45 (LIVE su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW) è sempre più difficile. sport.sky.it

Juventus-Roma: in palio punti pesanti per scudetto e Champions - facebook.com facebook

ESCLUSIVA #Retesport - #Pjanic: "Juve-Roma Difficile giocare allo Stadium per tutti, ma i giallorossi con #Gasp oggi sono più avanti. E' una squadra tosta, corre tantissimo, hanno la miglior difesa d'Europa. Vedo la Roma avanti..." x.com

