Juve Como 0-2 LIVE | fischi per Openda entra David Spazio anche per Boga

Openda ha segnato due gol contro la Juve Como, attirando fischi e critiche dai tifosi. La squadra di casa ha deciso di inserire David e Boga per cambiare ritmo alla partita. La partita si è giocata davanti a un pubblico molto acceso, che ha espresso il suo disappunto. I cambi hanno portato qualche speranza, ma i padroni di casa sono ancora sotto di due reti. La gara si è conclusa senza ulteriori sorprese.

© Juventusnews24.com - Juve Como 0-2 LIVE: fischi per Openda, entra David. Spazio anche per Boga

di Andrea Bargione Juve Como LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 26ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – È una Juve che deve risollevarsi e riscattare un febbraio avaro di risultati quella che si proietta al prossimo match di Serie A contro il Como, diretta concorrente per la lotta al quarto posto. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Como 0-2: sintesi e moviola. 73? DOPPIO CAMBIO JUVE – Entrano David e Boga, fuori Openda e Thuram. 73? DOPPIO CAMBIO COMO – Entrano Diego Carlos e Van Der Brempt, fuori Vojvoda e Da Cunha. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com Leggi anche: Juve, c'è vita anche senza Vlahovic: David e Openda si svegliano Juve Como 0-1 LIVE: fine primo tempo, fischi allo StadiumLa partita tra Juve e Como si è conclusa con un gol deciso nel primo tempo, portando i tifosi a fischiare allo Stadium. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Serie A, Inter-Juve 3-2. Rete di Zielinski al 90'. Gol e highlights; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Juventus - Como in Diretta Streaming | DAZN IT; Serie A: l'Inter batte la Juve ma è bufera per le decisioni arbitrali. Vincono anche Fiorentina e Atalanta. LIVE Juventus-Como 0-2 Serie A 2025/2026: Caqueret firma il vantaggio ComoSerie A 2025/2026, 26a giornata. Cronaca minuto per minuto di Juventus-Como: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Serie A, Juventus-Como 0-1 - DirettaTorna in campo la Juventus. Oggi, sabato 21 febbraio, i bianconeri sfidano il Como - in diretta tv e streaming - all'Allianz Arena nella 26esima giornata di Serie A. La squadra di Spalletti è reduce d ... adnkronos.com Di Gregorio tragicomico: ennesima papera clamorosa e la Juve va sotto col Como - facebook.com facebook Dove vedere #Juve- #Como in tv Dazn o Sky, orario x.com