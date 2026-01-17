Juve Inter Primavera 0-0 LIVE | Pugno impegna Ferronato reazione dei bianconeri

Segui in tempo reale la partita tra Juventus e Inter Primavera, valida per la 20ª giornata del campionato 202526. La cronaca include sintesi, moviola, risultato e principali momenti dell’incontro, che si è concluso con un punteggio di 0-0. Pugno ha impegnato Ferronato in alcune occasioni, mentre i giovani delle due squadre hanno dato vita a una partita equilibrata e senza reti.

di Fabio Zaccaria Juve Inter Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 20ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera vuole rialzarsi dopo la sconfitta dell'ultima giornata contro la Fiorentina. Bianconeri che ospitano l'Inter nel big match di Vinovo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Inter Primavera 0-0: sintesi e moviola. 8? PUGNO AD UN PASSO DAL GOL- Da calcio d'angolo l'attaccante si smarca bene e prova a piazzare sul secondo palo: Ferronato dice no con un intervento super 7? Prima uscita dei bianconeri- Angolo conquistato e Finocchiaro pronto alla battuta 5? ANCORA HULI- Mancuso sgasa sull'out di sinistra e calcia forte sul primo palo: Huli para senza eccessivi sforzi 4? HULI SU MANCUSO- Mancuso parte dalla sinistra, salta due avversari e calcia da fuori, Huli si fa trovare pronto e respinge in bello stile 2? Che rischio per i bianconeri- Contatto in area, Mosconi a terra ma per l'arbitro è tutto regolare 1? Inizia il match, primo possesso per l'Inter Migliore in campo Juve Primavera.

