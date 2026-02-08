Juve Lazio 0-2 LIVE | reazione dei bianconeri con Yildiz! Chiude Provedel

La Lazio batte la Juventus 2-0 all’Allianz Stadium. I biancocelesti dominano la partita e trovano il gol con Provedel che para un rigore, mentre Yildiz segna il secondo gol nel secondo tempo. La Juve cerca di reagire senza successo e raccoglie una sconfitta pesante in casa.

di Andrea Bargione Juve Lazio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 24ª giornata di Serie A 202526. Partita importante per la Juve che vuole rialzarsi dopo l’eliminazione in Coppa Italia e consolidare il proprio posizionamento dei primi quattro posti in Serie A. Avversaria di serata è la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Lazio 0-2: sintesi e moviola. 54? SPRECA LA LAZIO! – Biancocelesti ancora pericolosi con il cross dalla sinistra di Nuno Taveres per Dele-Bashiru: il numero 7 della Lazio manca l’appuntamento con il gol da pochi passi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

