Roma Juve 1-0 LIVE | giallorossi avanti a fine primo tempo con il gol di Wesley

Nella partita tra Roma e Juventus, i giallorossi sono in vantaggio per 1-0 alla fine del primo tempo grazie a un gol di Wesley. La sfida si svolge alla 27ª giornata di Serie A 202526 e viene seguita in diretta, con aggiornamenti su sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca. È un incontro importante per entrambe le squadre in questa fase del campionato.

di Andrea Bargione Roma Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 27ª giornata di Serie A 202526. Questa sera allo Stadio Olimpico di Roma va in scena la sfida tra i giallorossi di Gasperini e la Juventus di Spalletti. Una sfida che vale molto di più dei tre punti in palio. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Roma Juve 1-0: sintesi e moviola. Fine primo tempo 1 minuto di recupero 43? TIRO DAVID – Prova a reagire la Juventus con l’azione offensiva di Yildiz che poi scivola, recupera David che prova il tiro! Palla alta. 39? GOL ROMA – Errore di Kalulu in mezzo al campo, con Pisilli che gli strappa via la palla e tocca per Wesley: l’esterno giallorosso finta il tiro e poi prova il tiro a giro che batte Perin. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

