Segui la cronaca di Juve-Lecce, valida per la 18ª giornata di Serie A 2025/26. Il primo tempo si conclude con il vantaggio degli ospiti grazie a Banda, dopo un errore di Cambiaso. Qui troverai sintesi, moviola e tutte le informazioni aggiornate sul risultato e gli sviluppi della partita.

di Andrea Bargione Juve Lecce LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 18ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve vuole continuare la sua striscia di vittorie per la scalata verso la zona Champions. Bianconeri – reduci dal 2-0 sul campo del Pisa – che ospitano il Lecce allo Stadium. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Lecce 0-1: sintesi e moviola. Fine primo tempo 45+2? GOL LECCE – Palla gestita malissimo da Cambiaso che passa il pallone nei pressi dell’area di rigore della Juve, ma Banda recupera la palla e con due dribbling va in gol. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Lecce 0-1 LIVE: ospiti avanti con Banda, che errore di Cambiaso! Fine primo tempo

