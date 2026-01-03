Juve Lecce 0-1 LIVE | ospiti avanti con Banda che errore di Cambiaso! Fine primo tempo
Segui la cronaca di Juve-Lecce, valida per la 18ª giornata di Serie A 2025/26. Il primo tempo si conclude con il vantaggio degli ospiti grazie a Banda, dopo un errore di Cambiaso. Qui troverai sintesi, moviola e tutte le informazioni aggiornate sul risultato e gli sviluppi della partita.
di Andrea Bargione Juve Lecce LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 18ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve vuole continuare la sua striscia di vittorie per la scalata verso la zona Champions. Bianconeri – reduci dal 2-0 sul campo del Pisa – che ospitano il Lecce allo Stadium. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Lecce 0-1: sintesi e moviola. Fine primo tempo 45+2? GOL LECCE – Palla gestita malissimo da Cambiaso che passa il pallone nei pressi dell’area di rigore della Juve, ma Banda recupera la palla e con due dribbling va in gol. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Napoli-Juve 1-0, fine primo tempo al Maradona con gli azzurri avanti (LIVE)
Leggi anche: Lazio Juve 1-0 LIVE: fine primo tempo, biancocelesti avanti grazie alla rete di Basic
Serie A | I precedenti di Juventus-Lecce; Juventus-Lecce: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Juventus-Lecce, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali; Juventus-Lecce, arbitra un esordiente. Doveri al VAR, ricordando Firenze....
LIVE Juventus-Lecce 0-0 Serie A 2025/2026: Infortunio Camarda Lecce - Lecce: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it
Juventus-Lecce 0-0 - Alla Signora manca solo il gol - Ha il piedino caldo Cambiaso, ma nemmeno stavolta inquadra la porta. tuttojuve.com
Juventus-Lecce 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Yildiz e Cambiaso pericolosi - Lecce di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
Juventus-Lecce alle ore 18: le formazioni ufficiali - facebook.com facebook
I pullman di Juve e Lecce allo Stadium Vivi con noi le immagini del pre partita di #JuveLecce - VIDEO x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.