Roma Juve 0-0 LIVE | occasione per Pellegrini sbaglia da pochi passi

Nella partita tra Roma e Juventus, terminata senza reti, ci sono state diverse occasioni da gol. Pellegrini ha avuto un’opportunità importante ma ha sbagliato da pochi passi. La gara si è giocata alla 27ª giornata di Serie A 202526 e ha visto le due squadre affrontarsi in un match ricco di azioni offensive e momenti di tensione. La cronaca della partita tiene viva l’attenzione dei tifosi.

