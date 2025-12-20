Carlo Cracco sbarca a Roma | nel 2026 apre Viride a pochi passi da Montecitorio Ecco cosa aspettarsi

Dopo anni di attesa e indiscrezioni, lo chef vicentino Carlo Cracco si prepara a portare la sua cucina nella Capitale. Il suo primo ristorante romano si chiamerà Viride e aprirà le porte al pubblico nel febbraio 2026, all’interno del prestigioso Hotel Corinthia Rome, a pochi passi da Montecitorio. Una location storica. Il ristorante occuperà un edificio progettato dall’architetto Marcello Piacentini nel 1914, che un tempo ospitava la sede centrale della Banca d’Italia nel quartiere storico di Campo Marzio. La struttura di grande fascino accoglierà non solo il ristorante, ma anche un bar aperto fin dalla colazione, offrendo un punto di incontro per gli ospiti dell’hotel e non solo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Carlo Cracco sbarca a Roma e apre il suo primo ristorante a due passi da Montecitorio: ecco dove e quando.

