Roma Juve 0-0 LIVE | McKennie vicinissimo al gol!

Nella partita tra Roma e Juventus, terminata 0-0, non sono stati segnati gol. Durante il match sono stati segnati diversi tentativi in porta e alcune occasioni da entrambe le squadre. Nel corso della partita, McKennie ha avuto una chance molto vicina alla rete. La partita si è svolta per tutta la durata senza modifiche sul risultato finale.

