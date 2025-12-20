Juve Roma 1-0 LIVE | Yildiz va vicinissimo al gol del raddoppio!

La partita tra Juventus e Roma si è conclusa con un risultato di 1-0. Durante l'incontro, Yildiz ha avuto un'occasione molto favorevole per segnare il raddoppio. Di seguito, si presenta una sintesi dettagliata della cronaca, con moviola e tabellino aggiornato. Juve Roma 1-0 LIVE: Yildiz va vicinissimo al gol del raddoppio!

di Andrea Bargione Juve Roma LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 16« giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Forte di due vittorie consecutive – l’ultima fondamentale a Bologna – la Juve si affaccia allo scontro diretto con la Roma sulle ali dell’entusiasmo. Obiettivo? Vincere e accorciare in classifica per la lotta al quarto posto. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Roma 1-0: sintesi e moviola. 55? DOPPIO CAMBIO ROMA – Entrano Baldanzi e Ferguson, escono Dybala e Soulè. 55? SPINGE LA JUVE! – Ci prova Cambiaso con una conclusione tesa e forte di sinistro da fuori area: chiude Svilar. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Roma 1-0 LIVE: Yildiz va vicinissimo al gol del raddoppio! Leggi anche: Juve Udinese Coppa Italia 0-0 LIVE: Yildiz vicinissimo al gol del vantaggio! Leggi anche: Bodo Glimt Juve 1-2 LIVE: Conceicao va vicinissimo al gol! Che giocata di Cambiaso La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Serie A | I precedenti di Juventus-Roma; La Fiorentina ferma la Juve, Roma e Sassuolo si annullano: equilibrio assoluto in Primavera 1; Serie A, Juventus-Roma: probabili formazioni e dove vederla in tv; Pronostico Juventus-Roma | Serie A 2025/26. LIVE Juventus-Roma 1-0 Serie A 2025/2026: Yildiz pericolo in area - Roma: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

Juventus-Roma 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Conceicao - Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Juventus-Roma 1-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Roma di Sabato 20 dicembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. calciomagazine.net

#Juve- #Roma diretta Serie A: segui il big match tra Spalletti e Gasperini LIVE x.com

Juventus-Roma, duello Champions e ritrovo di grandi ex - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.