Rogo in azienda Luchetta | Siamo operativi Intanto Cipollini ricorda il pappagallo Franky

La notizia dell’incendio all’azienda di rottami "Luchetta" di Osimo, al confine con Filottrano, è rimbalzata ovunque anche per la morte della pappagallina Franky tanto cara al compianto ciclista Michele Scarponi. Il grande Mario Cipollini, già campione del mondo di ciclismo, ha scritto sui social: "Sono toccato profondamente da una notizia di differente natura, la morte di Franky, il pappagallo femmina amica di Scarponi, colei che lo accompagnava con i suoi voli artistici mentre lui pedalava (che cosa meravigliosa tra due esseri di diversa specie). Mi rattrista sapere che un incendio è il motivo della sua scomparsa. Pensarla rinchiusa in un... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

