Morta Franky la pappagallina che seguiva Michele Scarponi nell’incendio in azienda

Filottrano (Ancona), 26 febbraio 2026 – Seguiva Michele Scarponi in ogni suo allenamento, mentre il ciclista pedalava tra le strade di Filottrano. La pappagallina Franky era diventata un simbolo nella sua Filottrano. Da lì, la conoscevano ovunque. Per l'incendio di ieri sera nell'azienda di Filottrano che smaltisce rottami è rimasta imprigionata. Era del suo proprietario Giacomo Luchetta, amico di Scarponi e proprietario dell'esemplare femmina di pappagallo Ara che amava poggiarsi sulla schiena del corridore. Garofoli pedala insieme a Franky, il pappagallo amico di Scarponi Franky volava vicino al campione posandosi sul manubrio o sulle sue spalle Non ne è più uscita stavolta però.