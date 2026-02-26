Il pappagallo Franky morto nell' incendio in azienda a Filottrano scortava Michele Scarponi durante gli allenamenti

Un incendio ha coinvolto un'azienda a Filottrano, causando la morte di un pappagallo chiamato Franky, noto per aver accompagnato durante gli allenamenti un noto ciclista locale. L'animale, riconoscibile per le sue piume colorate, era un fedele compagno di avventure in molte delle uscite sportive. La scena dell'incendio ha attirato l'attenzione di chi abitualmente seguiva le attività dell'uccello.

FILOTTRANO - La livrea variopinta di Franky, il pappagallo amico di Michele Scarponi, sta solcando il cielo per raggiungere il suo compagno di scorribande sulle strade tra Filottrano e Osimo. Michele sulla bici, Franky a fargli da scorta alata, volando salla scia del ciclista di Filottrano morto in un incidente il 22 aprile del 2017, quando un furgone lo investì tagliandogli la strada mentre Michele si preparava al Giro d'Italia allenandosi sulle strade di casa. "Ciao bellissima Frankie. Continuerai a volare con noi all'infinito", è il commiato che gli ha tributato su Facebook, alla notizia della sua scomparsa, Marco Scarponi, fratello di Michele, che con la Fondazione tiene viva la memoria del campione di ciclismo e combatte per la sicurezza di chi va in bici sulla strada.