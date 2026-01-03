Notte di vandalismo in città varie auto danneggiate C' è un sospettato

Nella notte di sabato 3 gennaio, diverse auto sono state danneggiate in varie zone di Ancona. La polizia ha individuato un sospettato, un uomo di circa 30 anni, trovato in stato di alterazione. Al momento, si stanno svolgendo indagini per accertare eventuali responsabilità e fare chiarezza sui motivi degli atti vandalici.

ANCONA – Un somalo di poco meno di 30 anni, trovato dalla polizia in evidente stato di alterazione psico fisica, è al momento il maggior sospettato in merito agli atti vandalici compiuti nelle prime ore di sabato 3 gennaio in diverse vie della città.Attorno a 00,30 infatti gli agenti sono dovuti.

