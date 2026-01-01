Notte di follia in carcere un detenuto tenta di dar fuoco alla struttura

Nella notte di Capodanno, nel carcere di via Spalato a Udine, un detenuto ha tentato di dare fuoco alla propria cella. Si tratta di un uomo di circa 30 anni, di origine magrebina, con problemi psichici e precedenti episodi violenti. L’incidente ha provocato un incendio che ha richiesto l’intervento delle forze di sicurezza e dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la struttura.

Notte di capodanno ad alta tensione nel carcere di via Spalato a Udine. "Allo scoccare della mezzanotte un detenuto magrebino di circa 30 anni, con problemi di carattere psichiatrico e non nuovo a episodi violenti, ha incendiato nella propria cella suppellettili e arredi, facendo sprigionare un.

