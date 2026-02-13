Chi è Umberto D'Errico morto nel tragico crollo a Formello | lavorava come macellaio aveva 58 anni

Umberto D'Errico, 58 anni, lavorava come macellaio e ha perso la vita stanotte nel crollo che ha colpito un edificio a Formello, causando anche il ferimento grave di altre due persone. La tragedia si è verificata a causa di un cedimento strutturale improvviso, probabilmente legato alle condizioni di degrado dell’immobile. D'Errico si trovava all’interno del negozio quando il soffitto è crollato, lasciando un alone di tristezza tra i residenti e i colleghi.

Si chiamava Umberto D'Errico e aveva 58 anni l'uomo che ha perso la vita stanotte nel crollo a Formello in cui sono rimaste gravemente ferite altre due persone.🔗 Leggi su Fanpage.it

Roma, a Formello un muro di contenimento è crollato sulla palazzina di Umberto D'Errico, 58 anni, uccidendolo sul colpo.

Chi è Umberto D'Errico, il macellaio di Formello morto dopo il crollo di un muro di contenimentoCi sono persone che fanno bene il proprio mestiere, e altre che fanno bene alle persone. Tu eri entrambe le cose. A piangere la scomparsa di Umberto D’Errico è l’intera comunità di Formello, il picc ... romatoday.it

