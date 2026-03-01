Adrien Moerman ha firmato un contratto con Chorale Roanne Basket. Si tratta di un giocatore con un’esperienza internazionale consolidata, noto per la sua affidabilità in campo e capacità di leadership. La sua presenza si aggiunge alla rosa della squadra in vista delle prossime competizioni. La firma di Moerman rappresenta un importante inserimento per il team francese.

Adrien Moerman porta in Chorale Roanne Basket un profilo di rilievo, capace di offrire affidabilità e leadership grazie a una carriera internazionale ben consolidata. L’operazione mira a rafforzare la squadra in chiave promozione in Betclic Elite, valorizzando esperienza e versatilità in profondità di roster. Chorale Roanne Basket annuncia l’ingaggio di Adrien Moerman, ala francese con una lunga storia professionale alle spalle. Nato nel 1988, l’atleta fa ritorno in Francia dopo esperienze all’estero con lo Zenit San Pietroburgo e una parentesi in Taiwan. L’obiettivo è contribuire al raggiungimento della promozione in Betclic Elite grazie all’esperienza accumulata e alle qualità tecnico-tattiche del giocatore. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Roanne, Adrien Moerman firma per la promozione

Adrien Fourmaux firma il Rally DevoluySeconda piazza per Oliver Solberg, Hayden Paddon, terzo, è il migliore tra i piloti con le Rally2 Il Rallye du Dévoluy 2025, diventato negli anni una...

Promozione Girone A. Il Montelupo frena la corsa promozione. Tomeo sul finale castiga i padroni di casaMONTELUPO 0 CASALGUIDI 1 MONTELUPO: Lensi, Lelli (23’ Pucci) Cupo, Tremolanti, Corsinovi (79’ Marrazzo, poi dal 91’ Esposito) Alicontri, Fermaca,...