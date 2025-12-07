Adrien Fourmaux firma il Rally Devoluy

Seconda piazza per Oliver Solberg, Hayden Paddon, terzo, è il migliore tra i piloti con le Rally2 Il Rallye du Dévoluy 2025, diventato negli anni una sorta di prova generale in vista del Rallye Monte-Carlo, ha offerto un finale scoppiettante, confermando il dominio di Adrien Fourmaux ma anche la progressiva crescita di Oliver Solberg, sempre . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

