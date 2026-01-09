Il meglio deve ancora venire dice Semenyo che ha firmato Semenyo per 65 milioni di sterline

Antoine Semenyo ha recentemente completato il trasferimento dal Bournemouth al Manchester City, con un investimento di circa 65 milioni di sterline. Il giocatore ha dichiarato che il suo miglior calcio deve ancora arrivare, lasciando intendere un potenziale di crescita e sviluppo nel suo nuovo club. Questa operazione rappresenta un importante passo nella sua carriera e un segnale delle ambizioni del Manchester City per il futuro.

2026-01-09 12:03:00 Breaking news: Antoine Semenyo afferma che il suo “miglior calcio deve ancora venire” dopo aver completato il trasferimento al Manchester City da Bournemouth per una cifra nella regione di £ 65 milioni. Il City ha rispettato la clausola rescissoria del 26enne per allontanarlo dal Vitality Stadium e ha firmato un contratto fino all’estate del 2031. “Sono così orgoglioso di essermi unito al Manchester City”, ha detto Semenyo al sito ufficiale del club. “Hanno fissato gli standard più alti ed è un club con giocatori di livello mondiale, strutture di livello mondiale e uno dei più grandi allenatori di sempre in Pep Guardiola. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Il meglio deve ancora venire, dice Semenyo, che ha firmato Semenyo per 65 milioni di sterline Leggi anche: Semenyo Manchester City, trattativa avanzata: clausola da 65 milioni pronta ad essere sfruttata dai Citizen per portare all’Etihad il 25enne del Bournemouth Leggi anche: L’Arsenal ha detto cosa deve fare per ingaggiare Semenyo a gennaio Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Oriali e il retroscena su Conte nel momento più difficile del Napoli: è la forma dell’acqua; Kate Brazier afferma che il meglio deve ancora venire dopo la separazione dal marito Jeff mentre inizia il nuovo anno con un'estenuante sessione di palestra. 40 anni non sono un traguardo, ma l’inizio di un nuovo capitolo. Il meglio deve ancora venire Hashtag: #40Anni #IlMeglioDeveAncoraVenire #CompleannoSpeciale #TortaArtigianale #CakeDesign #SweetMoments #FesteggiareConGusto #PasticceriaMo - facebook.com facebook Il meglio deve ancora venire! #buon2026 x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.