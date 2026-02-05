Dopo le prime sessioni di prove collettive a Sepang, Bezzecchi osserva che l’Aprilia ha fatto passi avanti, ma non si sente ancora di esprimere giudizi definitivi. La squadra ha mostrato miglioramenti sulla RS-GP26, ma bisogna aspettare altri test prima di trarre conclusioni.

Le sessioni collettive di Sepang hanno fornito indicazioni concrete sullo stato di sviluppo della RS-GP26. Marco Bezzecchi, pilota Aprilia, ha chiuso la mattinata al quinto posto tra i piloti non ufficiali Ducati, segnando una giornata dinamica ma senza proclami su abissi o traguardi imminenti. Le sensazioni sul pacchetto in evoluzione emergono con cautela, mentre si aprono le valutazioni sui prossimi test e sulle direzioni di sviluppo. In campo, la squadra si è focalizzata sull’evoluzione della RS-GP26 piuttosto che su una trasformazione radicale. l’impegno è su miglioramenti diffusi in diverse aree, mantenendo un carattere sostanzialmente affine a quello della 2024 ma con progressi rilevabili. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Bezzecchi: "L'Aprilia ha fatto progressi, ma è ancora presto per giudicare

