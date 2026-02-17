Sara Pedri dalla prefettura di Trento c' è l' ok | riprenderanno le ricerche della ginecologa scomparsa cinque anni fa

Sara Pedri, la ginecologa forlivese scomparsa nel lago di Santa Giustina nel marzo 2021, ha spinto le autorità a riaprire le indagini. La prefettura di Trento ha dato il permesso di riprendere le ricerche, che erano state sospese per diversi mesi. Ora, i vigili del fuoco e i sommozzatori torneranno a cercare, sperando di trovare nuovi indizi sulla sua scomparsa.

La richiesta è stata accolta, anche se al momento non è stata ancora fissata una data ufficiale per la ripresa delle operazioni A quasi cinque anni dalla scomparsa di Sara Pedri, la prefettura di Trento ha dato il via libera alla ripresa delle ricerche della giovane ginecologa forlivese, sparita nel nulla il 4 marzo del 2021, nel lago di Santa Giustina, in Trentino. Una decisione attesa dalla famiglia, che non ha mai smesso di chiedere verità. La svolta è arrivata dopo una richiesta formale presentata da Emanuela Pedri, sorella di Sara, al prefetto di Trento. L’istanza chiedeva di riattivare le operazioni di ricerca nel lago di Santa Giustina, già scandagliato in passato senza esito.🔗 Leggi su Forlitoday.it Sara Pedri, riprendono le ricerche della ginecologa scomparsa 5 anni fa: “Ci basterebbe trovare qualcosa di lei” Le ricerche di Sara Pedri, la ginecologa scomparsa a Trento più di quattro anni fa, riprenderanno a breve. Sara Pedri, riprendono le ricerche: a 5 anni dalla scomparsa si torna a sondare il lago Il 4 marzo 2021, Sara Pedri scompare nel nulla a Forlì, e ora le ricerche riprendono dopo cinque anni, con nuove esplorazioni nel lago vicino alla città. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sara Pedri, dalla prefettura di Trento c'è l'ok: riprenderanno le ricerche della ginecologa scomparsa cinque anni fa; A Trento riprenderanno le ricerche di Sara Pedri; Sara Pedri, riprendono le ricerche: a 5 anni dalla scomparsa si torna a sondare il lago. A Trento riprenderanno le ricerche di Sara PedriIl via libera arrivato dalla Prefettura dopo la richiesta della sorella Emanuela. La 31enne forlivese è scomparsa il 21 marzo 2021 ... rainews.it Sara Pedri, riprendono le ricerche: a 5 anni dalla scomparsa si torna a sondare il lagoAccolta la richiesta della famiglia della dottoressa forlivese di 31 anni svanita nel nulla nel marzo del 2021. Si ricomincerà a scandagliare il bacino artificiale del Trentino ... ilrestodelcarlino.it Licenziato dopo il caso Sara Pedri, scontro sulla lettera di reintegro: il Tribunale boccia il ricorso del primario Saverio Tateo x.com Cronaca. Caso Sara Pedri: a cinque anni dalla scomparsa della ginecologa forlivese ripartono le ricerche in Val di Non facebook