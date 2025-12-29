Scritte vandaliche in Santa Maria Maggiore cancellate in tempi record

Nella notte tra il 26 e il 27 dicembre, sono apparse scritte vandaliche sulle pareti di Santa Maria Maggiore. Già entro le prime ore del mattino, l'intervento di pulizia si è concluso, riportando la chiesa alla sua integrità. Un'azione tempestiva che ha permesso di preservare il patrimonio storico e artistico, dimostrando attenzione e rapidità nella gestione di atti di vandalismo.

Un intervento in tempi da record. Già alle 9 di questa mattina erano state ripulite le scritte vandaliche che, nella notte tra il 26 e il 27 dicembre, sono comparse sulle pareti esterne della chiesa di Santa Maria Maggiore e che hanno suscitato non poche polemiche.L’interventoI graffiti sono. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Leggi anche: Giubileo, chiusa la prima Porta Santa a Santa Maria Maggiore Leggi anche: Cento medici musicisti per un concerto straordinario a Santa Maria Maggiore Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Chiesa di Santa Maria Maggiore, alle 9:00 di lunedì 29 dicembre sono già state pulite le scritte. Le scritte sulla Chiesa di Santa Maria? Legate al mondo ultras marocchino: da ''Imazighen'' a ''Ui 06 Agadir'', ecco cosa significano - ''Non sembrano avere alcun carattere blasfemo né contenere riferimenti satanici o offensivi nei confronti della fede cristiana''. ildolomiti.it

"Uno sfregio che indigna la città". Vandali imbrattano nella notte la chiesa di Santa Maria Maggiore: tantissime scritte realizzate con la vernice - Un gesto vergognoso, deprecabile, che ha fatto provocato sconcerto e indignazione tra tutti i residenti della zona, ma non solo: la scorsa notte alcuni vandali hanno imbrattato la chiesa di Sa ... ildolomiti.it

Bologna, scritte contro Israele sui muri della chiesa di Santa Maria della Pietà - Così Alberto Melloni, direttore della Fondazione per le Scienze religiose Giovanni XXIII di Bologna, ha definito le scritte tracciate con vernice rossa da ignoti sui ... corrieredibologna.corriere.it

Una mano contro il degrado Ed eccoci per l’ennesima volta a ricoprire le scritte vandaliche presso l’ingresso di Villa Pamphilj in piazza San Pancrazio 9/a. Si tratta di una vera e propria lotta che i nostri volontari mettono in campo orami da anni per impedire ch - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.