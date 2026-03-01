Riforma sulla giustizia e le iniziative dei comitati | la nota della Cgil Caserta

Negli ultimi giorni, sul territorio si sono moltiplicate iniziative pubbliche promosse dai comitati in vista del referendum sulla giustizia programmato per il 22 e 23 marzo 2026. La Cgil Caserta ha diffuso una nota stampa in cui si informa sull'aumento di queste iniziative, senza entrare in dettagli sulle motivazioni o sulle posizioni assunte. La nota ha una durata di circa tre minuti di lettura.

Negli ultimi giorni si stanno moltiplicando sul territorio iniziative pubbliche legate al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo 2026. Una mobilitazione politica che sarebbe fisiologica, se non fosse accompagnata dal coinvolgimento diretto o indiretto di soggetti istituzionali e ordinistici che, per loro natura, dovrebbero presidiare il principio di imparzialità. È il caso dei Comuni di Parete e San Prisco, che hanno concesso il patrocinio a iniziative dichiaratamente schierate per il Sì. Una scelta che appare in evidente contrasto con i.

