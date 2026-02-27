Nel dibattito sulla riforma della giustizia, si sono formati numerosi comitati che promuovono il “Sì”. Tra questi, nove si distinguono per la loro attività a livello nazionale, con alcune realtà molto vicine alle istituzioni. Questi gruppi stanno organizzando incontri, eventi e campagne di sensibilizzazione per sostenere le loro posizioni. La loro presenza si fa sentire in diverse parti del paese.

I più attivi a livello nazionale sono nove, alcuni molto vicini al governo, altri addirittura promossi dal centrosinistra Alla base di questa volontà c’era la convinzione che fosse più semplice coordinare la comunicazione e le iniziative di un solo organismo, rispetto al quale, peraltro, i partiti avrebbero dovuto avere un ruolo gregario: in questo modo potevano evitare di esporsi direttamente, per non caricare di valore politico il voto del referendum. Fin da subito Giorgia Meloni ha cercato di slegarlo quanto più possibile dal giudizio che gli elettori hanno del governo. L’idea di un comitato unico però è diventata presto insostenibile. Alcune associazioni avevano già avviato i lavori per costituire dei propri comitati. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - I tanti comitati per il “Sì” alla riforma della giustizia

Leggi anche: Una maratona oratoria per il sì alla riforma della giustizia

Dall'amore al referendum: il sì della sposa forzista alla riforma della giustiziaIl giorno delle nozze che diventa l’occasione per lanciare un forte, fortissimo messaggio politico.

Antonio Di Pietro vota Sì alla riforma della giustizia

Temi più discussi: Referendum giustizia: perché il Comitato per il No farebbe bene a rivelare i finanziatori; Referendum, il ministero della giustizia chiede all'Anm: Rendere noti i finanziatori del comitato del No. Il Pd: Intimidazioni. FdI a Nordio: Quanti magistrati delle correnti promossi?; Bagarre sui soldi per il No: come funzionano spese, raccolte fondi e rimborsi per i comitati dei referendum; Referendum, effetto Nordio: boom di soldi al comitato del No.

Bologna, i comitati cittadini in raccolta al Giardino San Leonardo. Celli: «Un’alleanza con i Verdi per sfidare Lepore da sinistra nel 2027»C’era anche Davide Celli, il consigliere comunale di Europa Verde, domenica al Giardino San Leonardo dove i tanti comitati cittadini (e non solo) nati in questi ultimi anni si sono dati appuntamento ... corrieredibologna.corriere.it

I comitati dei cittadini festeggiano: Grande vittoria per l’ambienteFinale, l’Osservatorio Civico e l’Assemblea Popolare: Un sogno coronato dopo anni di esposti. msn.com

REFERENDUM GIUSTIZIA Prima di votare, informiamoci. Capire bene il referendum e le motivazioni del SÌ è importante per scegliere in modo consapevole. La nascita di tanti comitati per il SÌ serve proprio a questo: informare, spiegare e aiutare le persone - facebook.com facebook

#EttoreManca: "Sono un magistrato e voto SÌ! Tanti magistrati votano sì, non tutti lo dicono pubblicamente. Sabato 28 febbraio, a Roma, assieme a 50 magistrati lo diremo a voce alta. Il 22 e 23 marzo votiamo SÌ!". #SìRiforma #giustizia #referendum #magistrati x.com