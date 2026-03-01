Rifiuti abbandonati sul treno regionale dai tifosi in viaggio per Sassuolo-Atalanta - Foto

Durante il viaggio per la partita tra Sassuolo e Atalanta, alcuni tifosi nerazzurri hanno lasciato rifiuti come lattine e cartoni sul treno regionale. Le immagini mostrano chiaramente il materiale abbandonato sui sedili e sui pavimenti del convoglio. Nessuna azione è stata ancora intrapresa per la rimozione del materiale o per identificare i responsabili.

IL CASO. Rifiuti, lattine e cartoni abbandonati sul treno dai tifosi nerazzurri in trasferta di Campionato. L'assessora della Regione Emilia Romagna: «Inaccettabile che il diritto alla mobilità sia messo a rischio da pseudo-tifosi». Vandalismi dai tifosi in viaggio per Sassuolo-Atalanta nella giornata di domenica 1 marzo su un treno regionale Milano-Reggio Emilia diretto nella città emiliana teatro della sfida di campionato tra i neroverdi padroni di casa e i bergamaschi. A darne notizia è la Regione Emilia-Romagna che ha diffuso immagini in cui si vedono rifiuti abbandonati, bottiglie di birra e spazzatura gettata all'interno degli scompartimenti del convoglio che verrà fermato per le pulizie e il ripristino del decoro.