Sassuolo-Atalanta treno regionale devastato dai tifosi diretti alla partita di Serie A

Durante il viaggio verso la partita di Serie A tra Sassuolo e Atalanta, un treno regionale è stato danneggiato dai tifosi. Bottiglie di birra, cartacce e altri rifiuti sono stati lasciati sui sedili e sui corridoi, con segni di atti vandalici che hanno reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine. La scena si è svolta prima dell'inizio della gara, creando disagi e disordine a bordo.

Bologna, 1 marzo 2026 – Bottiglie di birra qua e là, cartacce ovunque, spazzatura e altri atti vandalici. Uno scempio vero e proprio. Alcuni tifosi diretti alla partita di Serie A tra Sassuolo e Atalanta (vinta 2 a 1 dai neroverdi) hanno devastato un treno regionale lasciando uno spettacolo raccapricciante. Treno messo a soqquadro dai tifosi Le condizioni pietose in cui i tifosi diretti al match Sassuolo-Atalanta hanno lasciato il treno Le foto diffuse dalla Regione parlano da sole. Buste piene di bottiglie di birra svuotate, cartacce disseminate ovunque e altri atti vandalici compiuti da tifosi maleducati che hanno creato scompiglio tra i passeggeri. Atti vandalici sul treno 2463 Milano-Reggio EmiliaVoglio esprimere la più ferma condanna per gli intollerabili atti di vandalismo che oggi sono stati commessi a bordo del treno regionale 2463. È inaccettabile che il diritto alla mobilità di cittadin ... Tifosi in viaggio per Sassuolo-Atalanta vandalizzano treno regionaleL'assessora Priolo: Inaccettabile che il diritto alla mobilità dei cittadini e il lavoro del personale ferroviario debbano essere messi a rischio