Un uomo di 33 anni, residente a Salerno, è stato picchiato a Napoli e rifiuta di intestarsi le sim telefoniche. I carabinieri della stazione di Scampia sono intervenuti all’ospedale “Cardarelli” per raccogliere le prime informazioni sulla persona aggredita. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze dell’aggressione o sui responsabili.

I carabinieri della stazione di Scampia, quartiere di Napoli, sono intervenuti all'ospedale “Cardarelli” per una persona aggredita. Si tratta di un 33enne di Salerno, ricoverato per un trauma cranico e fratture a entrambi i polsi. Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, l’uomo sarebbe stato pestato da 3 sconosciuti dopo aver rifiutato di farsi intestare delle sim telefoniche. Sono in corso le indagini dei carabinieri per chiarire dinamica e matrice dell'aggressione. Il 33enne è ancora ricoverato, non in pericolo di vita. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Nas: sospeso... 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Picchiato con calci e pugni: si era rifiutato di farsi intestate le sim telefonicheI carabinieri della stazione di Scampia sono intervenuti al Cardarelli per una persona aggredita.

Leggi anche: Minacce telefoniche al senatore salernitano Iannone, la solidarietà di Bicchielli

Tutti gli aggiornamenti su Rifiuta di.

Argomenti discussi: Rifiuta di intestarsi sim telefoniche, 33enne salernitano picchiato a Napoli; Si rifiuta di farsi intestare sim, 33enne salernitano pestato a Napoli.

Picchiato con calci e pugni: si era rifiutato di farsi intestate le sim telefonicheSecondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, l’uomo sarebbe stato pestato da tre sconosciuti dopo aver rifiutato di farsi intestare delle sim telefoniche. Dinamica e matrice ... napolitoday.it