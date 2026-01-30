Minacce telefoniche al senatore salernitano Iannone la solidarietà di Bicchielli

Questa mattina il senatore salernitano Antonio Iannone ha denunciato di aver ricevuto minacce telefoniche. L’ha fatto presentando una denuncia alla Questura di Salerno, dopo aver ricevuto chiamate da un numero sconosciuto. La vicenda ha suscitato solidarietà da parte di alcuni esponenti politici, tra cui Bicchielli.

Bicchielli: "Forme di intimidazione e violenza vanno condannate con fermezza. Non possiamo lasciare che episodi simili si facciano spazio nel confronto civile e democratico” E' stato minacciato nella giornata di oggi, il senatore salernitano Antonio Iannone: “Ho appena presentato presso la Questura di Salerno una denuncia per minacce ricevute da un numero telefonico a me sconosciuto. Sono più che sereno e per niente preoccupato ma ho voluto fare comunque il mio dovere perché magari le Forze dell’Ordine, che ringrazio sempre per il loro operato, potranno risalire all’autore e punirlo secondo le nostre Leggi.🔗 Leggi su Salernotoday.it

