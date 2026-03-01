Insigne torna in campo da titolare con il Pescara e subito lascia il segno. Alla sua prima presenza in Serie B con questa maglia, ha segnato il gol che ha pareggiato momentaneamente contro il Palermo. La partita si è conclusa con il Pescara che ha ottenuto un risultato positivo, e il giocatore ha dimostrato di essere in buona forma. La sua presenza in campo ha attirato l’attenzione dei tifosi e dei media.

La rete ha portato il risultato sull'1 a 1. Insigne, trovatosi a tu per tu con il portiere rosanero, non si è lasciato ipnotizzare e ha insaccato di destro A Pescara probabilmente lo stavano aspettando più della seconda venuta di Cristo, e Lorenzo non ha deluso: alla prima da titolare in Serie B ha “purgato” il Palermo, segnando il gol del momentaneo 1-1. Erano passati 14 anni dal suo ultimo gol coi Delfini. La rete, arrivata al minuto 55, è nata da un assist di testa di Di Nardo (la punta dei delfini) e Insigne, involatosi verso la porta difesa da Joronen, ha insaccato col destro senza lasciarsi ipnotizzare. L’ex esterno sinistro del Napoli si è imbarcato in un’impresa piuttosto complessa, essendo il Pescara ultimo a 19 punti e a -6 dalla zona playoff per la salvezza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Riecco Insigne: alla prima da titolare col Pescara, va subito in gol contro il Palermo

Leggi anche: Pescara, Insigne capitano e alla prima da titolare contro il Palermo: l’ultima volta in biancazzurro 14 anni fa! La romantica storia dell’attaccante

Pronostico Pescara-Mantova: Insigne dà subito la scossaPescara-Mantova è una partita valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico...