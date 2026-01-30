Pronostico Pescara-Mantova | Insigne dà subito la scossa

Dopo tre anni fuori dall’Italia, Lorenzo Insigne torna a giocare in Serie B, questa volta con il Pescara. La partita contro il Mantova si sblocca subito con il suo gol, che dà una scossa ai biancazzurri. È il primo passo di Insigne in una nuova avventura che i tifosi aspettano con curiosità.

Pescara-Mantova è una partita valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Dopo tre anni in Canada, e dopo aver aspettato prima la Lazio e poi il Napoli, Lorenzo Insigne riparte da Pescara, da quella piazza nella quale ha iniziato a farsi conoscere insieme a Verratti e Immobile al grande pubblico. Un ritorno clamoroso, inaspettato. Non ci sarà ovviamente contro il Mantova, ha bisogno di un po’ di tempo per rimettersi in senso. Però è senza dubbio un colpaccio clamoroso, che darà immediatamente la scossa ad una squadra che ha assoluto bisogno di punti per tornare a sperare nella salvezza. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Il Pescara si sta preparando a un’operazione di mercato significativa, puntando su Insigne per rafforzare la squadra.

Lorenzo Insigne torna al Pescara, confermato il suo rientro tra il 28 e il 29 gennaio.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

