Ricerca ' così sono scomparsi i Neanderthal' | lo svela uno studio a guida italiana
Roma, 9 dic. (Adnkronos Salute) - Uno studio pubblicato di recente su 'Scientific Reports' ribalta una delle domande più affascinanti dell'evoluzione umana: perché i Neanderthal sono scomparsi? La risposta, secondo un modello matematico sviluppato da un team internazionale guidato da Andrea Amadei, del Dipartimento di Scienze e tecnologie chimiche dell'università di Roma Tor Vergata, potrebbe essere molto più semplice di quanto abbiamo immaginato: i Neanderthal non sarebbero del tutto scomparsi, ma "assorbiti" geneticamente da Homo sapiens. Per decenni il dibattito scientifico ha oscillato tra ipotesi radicalmente diverse: cali demografici improvvisi, mutamenti climatici, competizione oppure parziale assimilazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Salute, Aurigemma “ prevenzione, innovazione, ricerca sono elementi fondamentali”
Gli uomini pensano che la parità tra i generi fa bene a tutti, e molti ritengono che sia stata già raggiunta. Anche se poi sono in pochi a prendere il congedo parentale. Sono alcuni dei dati che emergono dalla ricerca L.U.I. - Lavoro, Uomini, Inclusione, realizzata da Fondazione Libellula con il supporto scientifico dell'università Cattolica di Milano, che è stata appena presentata. Ecco i 10 dati più significativi
I primi animali sulla Terra? Molto probabilmente sono state le spugne, una nuova ricerca conferma la teoria
I carabinieri sono alla ricerca dei responsabili. La solidarietà del sindaco e della comunità - facebook.com Vai su Facebook
Ricerche nei boschi e nel Cosia, Rita è ancora introvabile - Ancora senza esito le ricerche della donna di 73 anni di Lora, scomparsa da lunedì scorso. Segnala espansionetv.it
Pagelle Torino-Milan, i voti di Tuttosport: Ricci ritrova il Toro e convince. Rabiot sorprende Israel sololaroma.it
Lukaku, primo sorriso: si è allenato (a parte). "Ci vediamo presto" gazzetta.it
Milan-Como in Australia rischia di saltare: “Condizioni troppo stringenti” ilfattoquotidiano.it
I robot italiani sfidano i colossi mondiali: Generative Bionics raccoglie 70 milioni di euro repubblica.it
Lukaku è tornato: il centravanti del Napoli ritorna in gruppo e ora Antonio Conte ha un jolly! Il punto calcionews24.com
Norton-Cuffy Juventus, quel club di Serie A ora fa sul serio: scout ieri al BluEnergy Stadium per visionarlo ... juventusnews24.com