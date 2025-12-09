Ricerca ' così sono scomparsi i Neanderthal' | lo svela uno studio a guida italiana

Iltempo.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 9 dic. (Adnkronos Salute) - Uno studio pubblicato di recente su 'Scientific Reports' ribalta una delle domande più affascinanti dell'evoluzione umana: perché i Neanderthal sono scomparsi? La risposta, secondo un modello matematico sviluppato da un team internazionale guidato da Andrea Amadei, del Dipartimento di Scienze e tecnologie chimiche dell'università di Roma Tor Vergata, potrebbe essere molto più semplice di quanto abbiamo immaginato: i Neanderthal non sarebbero del tutto scomparsi, ma "assorbiti" geneticamente da Homo sapiens. Per decenni il dibattito scientifico ha oscillato tra ipotesi radicalmente diverse: cali demografici improvvisi, mutamenti climatici, competizione oppure parziale assimilazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

ricerca cos236 sono scomparsi i neanderthal lo svela uno studio a guida italiana

© Iltempo.it - Ricerca, 'così sono scomparsi i Neanderthal': lo svela uno studio a guida italiana

Salute, Aurigemma “ prevenzione, innovazione, ricerca sono elementi fondamentali”

Gli uomini pensano che la parità tra i generi fa bene a tutti, e molti ritengono che sia stata già raggiunta. Anche se poi sono in pochi a prendere il congedo parentale. Sono alcuni dei dati che emergono dalla ricerca L.U.I. - Lavoro, Uomini, Inclusione, realizzata da Fondazione Libellula con il supporto scientifico dell'università Cattolica di Milano, che è stata appena presentata. Ecco i 10 dati più significativi

I primi animali sulla Terra? Molto probabilmente sono state le spugne, una nuova ricerca conferma la teoria

ricerca cos236 sono scomparsiRicerche nei boschi e nel Cosia, Rita è ancora introvabile - Ancora senza esito le ricerche della donna di 73 anni di Lora, scomparsa da lunedì scorso. Segnala espansionetv.it