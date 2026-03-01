Ricatta un 78enne dopo avergli rubato il portafogli romena denunciata per estorsione

Durante un servizio di controllo nel centro di Catania, i carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti su richiesta di un 78enne di Portopalo di Capo Passero, che aveva segnalato di essere stato derubato del portafogli da una donna romena. La stessa persona è stata successivamente denunciata per aver tentato di estorcere denaro all'uomo, dopo aver recuperato il portafogli.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i carabinieri del nucleo radiomobile di Catania sono intervenuti nel centro cittadino dopo aver raccolto la segnalazione fatta al 112 da parte di un 78enne, residente a Portopalo di Capo Passero. L’uomo ha riferito ai militari di aver più. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Ricatta il proprietario del portafogli trovato in strada: incastrato dal "riscatto"Pensava di aver trovato la scorciatoia perfetta per un guadagno facile: un portafogli raccolto da terra, un contatto su un profilo social e una... Chiede soldi per restituire un portafogli smarrito: bresciano arrestato per estorsione e spaccioBrescia, 9 gennaio 2026 – Chiede del denaro a un uomo che aveva smarrito il portafogli e finisce arrestato per estorsione e spaccio.