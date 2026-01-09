Chiede soldi per restituire un portafogli smarrito | bresciano arrestato per estorsione e spaccio

Un uomo di Brescia, inizialmente sospettato di aver chiesto denaro a un cittadino per restituire un portafoglio smarrito, è stato arrestato per estorsione e spaccio. L’indagine ha portato all’identificazione di comportamenti illeciti legati anche ad attività di droga. L’episodio evidenzia i rischi di richieste di denaro non autorizzate e l’importanza di rivolgersi alle autorità competenti in caso di situazioni sospette.

Brescia, 9 gennaio 2026 – Chiede del denaro a un uomo che aveva smarrito il portafogli e finisce arrestato per e storsione e spaccio. È quanto successo a un 54enne bresciano, con a proprio carico numerosi precedenti penali e di polizia per reati di varia natura e gravità, in particolare contro la persona, lesioni volontarie e minacce. L’uomo è stato tratto in arresto dalla Squadra Mobile della Questura di Brescia. La vittima dell’estorsione aveva chiamato il 112, parlando poi con la Centrale Operativa della Questura, per chiedere aiuto. Aveva raccontato che, dopo aver smarrito il portafogli, era stato contattato tramite social da un uomo che gli aveva intimato il pagamento di una consistente somma di denaro per la restituzione dello stesso, indicandogli poi il luogo dello scambio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Trova un portafogli e chiede soldi per restituirlo: arrestato - Il 54enne è stato trovato in possesso di mezzo etto di ecstasy: nei suoi confronti il questore ha emesso la misura di prevenzione personale dell’avviso orale di pubblica sicurezza ... giornaledibrescia.it