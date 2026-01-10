Ricatta il proprietario del portafogli trovato in strada | incastrato dal riscatto

Un proprietario di un portafogli smarrito si è imbattuto in un truffatore che, dopo averlo trovato, ha contattato il suo legittimo proprietario su un social. La richiesta di denaro come

Pensava di aver trovato la scorciatoia perfetta per un guadagno facile: un portafogli raccolto da terra, un contatto su un profilo social e una richiesta di denaro per la restituzione. Una "tassa" sulla sfortuna altrui che però è costata carissima a un pluripregiudicato bresciano di 54 anni. La. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

