ELIMINATION CHAMBER | Rhea Ripley vince la gabbia femminile e sfiderà Jade Cargill a WrestleMania

Durante l'evento Elimination Chamber, Rhea Ripley ha conquistato la vittoria nel match femminile all’interno della gabbia. La wrestler affronterà Jade Cargill, attuale campionessa femminile della WWE, nel prossimo evento di grande rilievo, WrestleMania. La competizione ha visto diverse partecipanti e si è conclusa con la Ripley che ha ottenuto la qualificazione diretta alla sfida per il titolo.

Rhea Ripley ha vinto la Women’s Elimination Chamber Match e affronterà la WWE Women’s Champion Jade Cargill a WrestleMania 42. Il match ha aperto lo show di Chicago, con la campionessa che ha osservato l’intera contesa dalla sua suite privata allo United Center. Il match è partito con Tiffany Stratton e Kiana James, le ultime due entrate nella struttura. Dopo l’ingresso di Asuka — attaccata subito dalla James all’apertura del pod — e di Alexa Bliss, è stata Rhea Ripley a scatenare il caos appena entrata nella gabbia, travolgendo tutte le avversarie e piazzando una Razor’s Edge su Stratton direttamente addosso ad Asuka. La prima eliminazione è arrivata quando Asuka ha colpito Alexa Bliss con la Green Mist proprio mentre stava per eseguire la Sister Abigail su Kiana James, che ne ha approfittato per schienarla. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

