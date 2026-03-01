Rhea Ripley si è assicurata un posto a WrestleMania 42 vincendo l'elimination chamber. La competizione ha visto diverse atlete confrontarsi all’interno della gabbia d’acciaio, modificando le posizioni nella divisione femminile. La sua vittoria ha segnato un nuovo passaggio nella corsa verso il grande evento.

l'apertura di elimination chamber ha rimescolato le gerarchie della divisione femminile, offrendo una contesa all’interno della gabbia d’acciaio contraddistinta da colpi di scena e svolte impreviste. L’ingresso delle atlete ha imposto un ritmo serrato e un livello di intensità elevato, impostando da subito una cornice competitiva per la serata. La contesa ha proseguito con una progressione tecnica constante, culminando in un confronto decisivo tra due protagoniste di primo piano. Il match ha mostrato alternarsi di fasi di dominio e rapidi ribaltamenti, arricchite da scambi veloci e contromosse efficaci. Una eliminazione precoce ha segnato l’andamento della sfida, provocando sorpresa tra pubblico e partecipanti e modificando gli assetti della gara. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Rhea Ripley conquista il suo posto a WrestleMania 42

Rhea Ripley svela i postumi dello scontro a SmackDownNel corso dell'ultima puntata di SmackDown, Rhea Ripley è stata protagonista di un incontro contro Giulia.

WWE: Le Kabuki Warriors devastano Rhea Ripley e IYO SKYL’edizione del 5 gennaio di RAW è già carichissima, con due match titolati annunciati, ma il caos è esploso con largo anticipo, praticamente subito...

Rhea Ripley Pitched For Shocking WWE WrestleMania 42 Role

Aggiornamenti e notizie su Rhea Ripley.

Argomenti discussi: WWE 2K26: The Island torna con tre nuove fazioni e un mondo tutto da conquistare.

Triple H commenta dopo la perdita dei titoli WWE da parte di Rhea Ripley e IYO SKYTriple H sostiene Ripley e SKY dopo la loro sconfitta per il titolo di coppia, insinuando che ci siano progetti più ambiziosi in vista. worldwrestling.it

WWE: Rhea Ripley mostra le conseguenze del match di SmackDownDopo la fine del match e della puntata di SmackDown, Rhea Ripley non ha provato a nascondere le sue condizioni. In effetti, il suo occhio nero era piuttosto visibile ma lei ha deciso di mostrarlo a ... spaziowrestling.it