WWE | Le Kabuki Warriors devastano Rhea Ripley e IYO SKY

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'edizione del 5 gennaio di RAW si preannuncia ricca di emozioni, con due match titolati già annunciati. Tuttavia, l'atmosfera si scalda fin dai primi istanti, portando a un caos esplosivo che coinvolge le Kabuki Warriors e le star principali come Rhea Ripley e IYO SKY, promettendo uno spettacolo imperdibile per i fan della WWE.

L’edizione del 5 gennaio di RAW  è già carichissima, con due match titolati annunciati, ma il caos è esploso con largo anticipo, praticamente subito dopo l’annuncio ufficiale. Poco dopo che la WWE ha confermato che  Rhea Ripley e IYO SKY  sfideranno le  Kabuki Warriors  per i WWE Women’s Tag Team Titles nel primo episodio di RAW trasmesso su Netflix nel 2026, la tensione è salita alle stelle. Rhea Ripley accecata, le Kabuki Warriors scatenano l’inferno. Durante la puntata di ieri sera, Ripley e SKY hanno fatto il loro ingresso verso il ring. ma ad attenderle non c’era nessuna presentazione ufficiale, bensì un attacco preventivo e spietato. Zonawrestling.net

