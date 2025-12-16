L'edizione del 5 gennaio di RAW si preannuncia ricca di emozioni, con due match titolati già annunciati. Tuttavia, l'atmosfera si scalda fin dai primi istanti, portando a un caos esplosivo che coinvolge le Kabuki Warriors e le star principali come Rhea Ripley e IYO SKY, promettendo uno spettacolo imperdibile per i fan della WWE.

© Zonawrestling.net - WWE: Le Kabuki Warriors devastano Rhea Ripley e IYO SKY

L’edizione del 5 gennaio di RAW è già carichissima, con due match titolati annunciati, ma il caos è esploso con largo anticipo, praticamente subito dopo l’annuncio ufficiale. Poco dopo che la WWE ha confermato che Rhea Ripley e IYO SKY sfideranno le Kabuki Warriors per i WWE Women’s Tag Team Titles nel primo episodio di RAW trasmesso su Netflix nel 2026, la tensione è salita alle stelle. Rhea Ripley accecata, le Kabuki Warriors scatenano l’inferno. Durante la puntata di ieri sera, Ripley e SKY hanno fatto il loro ingresso verso il ring. ma ad attenderle non c’era nessuna presentazione ufficiale, bensì un attacco preventivo e spietato. Zonawrestling.net

Nella pagina sono presenti link e aggiornamenti provenienti da più fonti informative affidabili.

Le Kabuki Warriors hanno provato uno schienamento in due assieme e l'arbitro ha contato. Questa è una delle "licenze poetiche" che una volta non sarebbero state ammesse: se si può schienare in più persone la psicologia del match dovrebbe essere di prov - facebook.com facebook