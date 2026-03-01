Goretzka nel mirino di Milan e Inter | la sfida per il derby di mercato si gioca sullo stipendio

Il centrocampista tedesco Leon Goretzka è al centro di voci di mercato che coinvolgono il Milan e l’Inter. Entrambe le squadre hanno mostrato interesse per il giocatore, che potrebbe cambiare squadra nella prossima finestra di trasferimenti. La trattativa tra le parti si concentra anche sulla questione dello stipendio, elemento decisivo per il possibile trasferimento. La sfida tra i club si gioca su questo aspetto.

Il calciomercato si intensifica con uno dei nomi più caldi della prossima stagione: il centrocampista tedesco Leon Goretzka. La sua decisione di non rinnovare con il Bayern Monaco lo colloca tra i parametri zero più ambiti e oggetto di interesse tra le grandi del calcio internazionale. La sua versatilità e il suo ruolo nel campo lo rendono un obiettivo strategico per le squadre che vogliono rafforzare il centrocampo con un profilo di elevata qualità, in vista di obiettivi come la Champions League. Tra le principali candidate ad ingaggiare Goretzka figurano sia il Milan che l’Inter, entrambe desiderose di rinforzare la mediana con un atleta dalle caratteristiche tecniche e fisiche di rilievo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

