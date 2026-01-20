Restyling della chiesa a metà Lavori per 400mila euro poi nulla | Stop al degrado dell’edificio

Il restyling dell’oratorio di San Rocco a Cerro al Lambro, avviato con un investimento di 400mila euro, si è interrotto lasciando l’edificio in stato di abbandono. La minoranza Solidarietà civica Indipendente solleva preoccupazioni sul degrado dell’antica chiesetta e sul futuro di questa storica struttura, oggi trascurata. La situazione evidenzia l’importanza di interventi concreti per preservare il patrimonio locale e prevenire ulteriori deterioramenti.

"Quale futuro per l'antica chiesetta, il cui restyling è rimasto a metà?". La lista di minoranza Solidarietà civica Indipendente denuncia lo stato di trascuratezza nel quale versa l'oratorio di San Rocco, un ex complesso religioso nella frazione di Riozzo a Cerro al Lambro. L'immobile, il cui primo nucleo risale al 16esimo secolo, ospita una chiesa e l'annessa casa del cappellano: l'intero stabile è in disuso da decenni. In accordo con la proprietà, e grazie a un finanziamento di 400mila euro erogato dal Governo Conte nell'ambito del progetto "Bellezza", il complesso è stato parzialmente sistemato e messo in sicurezza dal Comune.

