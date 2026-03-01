Resistere alle difficoltà senza sciogliersi

Durante l'allenamento tra Nutribullet Treviso e Dolomiti Energia Trento, si sono notati segnali di crescita della squadra, con particolare attenzione all'organizzazione e alla coesione. I due team hanno svolto esercitazioni mirate, concentrandosi sulle dinamiche di gioco e sulla preparazione fisica. La sessione ha mostrato come le squadre si stiano preparando in vista delle prossime competizioni.

Nel confronto di allenamento tra Nutribullet Treviso e Dolomiti Energia Trento si osservano elementi di sviluppo della squadra, con attenzione all’organizzazione difensiva, alla circolazione della palla e al controllo del ritmo nelle fasi iniziali. I dati raccolti indicano una crescita della coesione e una risposta positiva alle situazioni di pressione. Nell’andamento del match, l’allenatore ha valorizzato il lavoro di squadra nel primo tempo, evidenziando un bel gioco e una presenza difensiva aggressiva che ha impedito sbilanciamenti avversari. La squadra ha mantenuto compattezza anche quando la pressione saliva, dimostrando una gestione del tempo e della transizione coerente con l’obiettivo di non perdere equilibrio. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

