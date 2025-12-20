Avatar 3 dura oltre 3 ore | i consigli del cast per resistere senza andare in bagno

Avatar 3 – fuoco e cenere, il terzo capitolo della saga cinematografica di James Cameron, stabilisce un nuovo record per la franchise con una durata di circa 3 ore e 15 minuti, equiparando la lunghezza del leggendario Titanic. Una sfida non da poco per gli spettatori che dovranno affrontare questa esperienza cinematografica senza la comodità di una pausa per andare in bagno. Durante la première mondiale del film tenutasi a Los Angeles il 1° dicembre, il cast ha condiviso scherzosamente con il pubblico le proprie strategie personali per affrontare una proiezione così lunga senza dover abbandonare la sala.

