Rensch a DAZN | Giocherò sulla destra ma non posso dire altro Malen? Un bel giocatore in più parliamo la stessa lingua

Un calciatore ha rilasciato un’intervista a DAZN prima del match tra Roma e Juventus, annunciando che giocherà sulla destra ma senza fornire ulteriori dettagli. Ha commentato anche un compagno di squadra, descrivendolo come un buon giocatore e precisando che parlano la stessa lingua. Le sue parole sono state pronunciate in vista dell’incontro di campionato.

