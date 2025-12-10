Marusic Juve | possibile occasione a zero in estate Dentro lui più un altro giocatore sulla fascia destra cosa potrebbe succedere Il piano
La Juventus valuta la possibilità di rinforzarsi sulla fascia destra con due innesti a parametro zero in vista della prossima stagione. Tra i nomi circolati, spicca Marusic, che potrebbe rappresentare un'opportunità interessante. Ecco cosa potrebbe succedere e quali sono le strategie del club per rafforzare il reparto in vista del futuro.
Marusic Juve: possibile opportunità a parametro zero in estate. Dentro lui più un altro giocatore sulla corsia di destra, cosa succede. Il mercato non dorme mai, nemmeno nei giorni caldi della Champions League. Mentre la Juventus è concentrata sul campo per la sfida europea contro il Pafos, la dirigenza è già al lavoro per pianificare la rosa della stagione 20262027. Secondo un’indiscrezione riportata da Tuttosport, sulla scrivania della Continassa è arrivata una proposta interessante per rinforzare le fasce a costo zero: Adam Maruši?. L’esterno montenegrino, colonna della Lazio da anni, potrebbe rappresentare quel profilo di esperienza e affidabilità che Luciano Spalletti gradisce per puntellare un reparto spesso colpito da infortuni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Marusic a DAZN: «Dobbiamo muovere più velocemente la palla e provare a fare il secondo gol alla Juve»
Alla #Juve è stato proposto #Marusic, in scadenza con la #SSLazio. La trattativa con il club biancoceleste per il rinnovo è ferma e il suo entourage ha iniziato a sondare altre opzioni. A giugno potrebbe trasformarsi in un’opportunità concreta. Vai su X
«A 33 anni, Marusic vuole provare a strappare un ultimo contratto importante per finire la sua carriera. » Il futuro di Marusic è sempre più incerto, mentre Napoli e Juventus stanno cercando di capire se ci siano margini per portarlo via dalla Lazio. Anche il Besi Vai su Facebook
CM - Juventus, occasione Marusic: cosa filtra sul possibile colpo di mercato - Il montenegrino è in scadenza di contratto con la Lazio e vorrebbe strappare l'ultimo importante contratto della sua carriera. Segnala ilbianconero.com
