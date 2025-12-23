Checco Zalone | James Cameron dovrebbe svegliarsi e dire chi cazzo è questo? Ho due figlie parliamo una lingua diversa
Luca Medici, noto come Checco Zalone, torna a far parlare di sé con alcune dichiarazioni sul mondo del cinema e sui rapporti con colleghi come Gennaro. In un contesto di gossip e curiosità, l’artista chiarisce alcuni aspetti della propria vita e della propria carriera, mantenendo un tono sobrio e diretto. Questo ritorno conferma la sua presenza nel panorama italiano, con un approccio autentico e senza eccessi.
«Cominciamo con il gossip. Io e Gennaro non abbiamo mai litigato». Luca Medici è tornato. E con lui il suo alter ego, Checco Zalone. Lo ha fatto insieme al collaboratore di. 🔗 Leggi su Leggo.it
