Ruba un' auto e si lancia a folle velocità sull' A1 tra Cassino e Caserta provocando un incidente arrestato

Un uomo ha rubato un’auto e ha tentato di attraversare l’autostrada a piedi tra Cassino e Caserta. La polizia lo ha inseguito e alla fine lo ha arrestato dopo un inseguimento che ha causato un incidente. L’uomo, in fuga a folle velocità, ha messo a rischio la vita di molti prima di essere fermato.

Un arresto e un'auto rubata recuperata. Questo il bilancio di un inseguimento sull'autostrada A1 tra Cassino e Caserta. Un uomo è stato fermato dopo una fuga ad alta velocità, culminata con un incidente e il tentativo di attraversare a piedi la carreggiata. L'episodio è stato motivato dal tentativo di sottrarsi al controllo di polizia, dopo che il veicolo era risultato provento di furto. L'inseguimento lungo l'autostrada A1 Il blocco e l'incidente Il tentativo di fuga a piedi L'auto rubata e gli arnesi da scasso L'inseguimento lungo l'autostrada A1 L'episodio si è verificato sulla carreggiata sud dell'autostrada A1, dove gli agenti della Polizia Stradale di Cassino hanno notato un'auto di grossa cilindrata procedere a velocità elevata nonostante il traffico intenso.

