A Reggio Calabria, i cittadini esprimono stanchezza dopo 12 anni di amministrazione comunale. Il 28 febbraio 2026 si è tenuta la presentazione del candidato del Partito Democratico alle prossime elezioni comunali, Domenico Battaglia. La serata ha visto la partecipazione di diversi esponenti politici e rappresentanti locali, mentre il candidato ha illustrato i propri obiettivi per il futuro della città.

Il 28 febbraio 2026, a Reggio Calabria, si è svolta la presentazione del candidato del Partito Democratico per le elezioni comunali, Domenico Battaglia. L’evento ha l’intervento dell’ex sindaco e attuale consigliere regionale Giuseppe Falcomatà, il quale ha rivolto un duro attacco al CentroDestra, definendolo responsabile di una gestione che ha lasciato la città in stato di abbandono. La reazione dei cittadini, però, non è stata quella attesa: molti hanno espresso stanchezza e disillusione, sottolineando che dodici anni di governo della sinistra hanno portato a una situazione di degrado e mancanza di progetti concreti. Una cittadina, Maria Stella Grassetti, ha commentato pubblicamente l’evento, sottolineando che i cittadini sono stanchi e avviliti da anni di politica che non ha portato risultati tangibili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Bergamotto di Reggio Calabria, via libera all’IGP: iter nazionale concluso dopo 5 anniIl Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato l’approvazione definitiva e la registrazione nazionale dell’IGP per il...

Reggio Calabria, omicidio Caruso: dopo 30 anni svolta grazie a mozziconeA quasi trent’anni dall’omicidio di Giovanni Caruso, trovato senza vita in un casolare di Cittanova (Reggio Calabria) l’11 ottobre 1996, le indagini...

