Bergamotto di Reggio Calabria via libera all’IGP | iter nazionale concluso dopo 5 anni

Dopo cinque anni di attese, il bergamotto di Reggio Calabria ottiene finalmente il riconoscimento IGP. Il Ministero delle Politiche Agricole ha dato il via libera definitivo e ha registrato ufficialmente il prodotto a livello nazionale. Ora il dossier passa a Bruxelles, dove si aspetta l’approvazione europea. La notizia rappresenta un passo importante per i produttori locali, che sperano di rafforzare la loro posizione sui mercati internazionali.

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato l’approvazione definitiva e la registrazione nazionale dell’IGP per il Bergamotto di Reggio Calabria, trasmettendo ora il dossier a Bruxelles per la fase europea ( link ufficiale ). L’iter, iniziato il 5 giugno 2021, si conclude così dopo quasi cinque anni, segnando un traguardo storico per uno dei prodotti simbolo della Calabria. Tutte le opposizioni presentate dal Consorzio dell’Essenza DOP, insieme a Confagricoltura, Coldiretti e F.lli Foti, sono state bocciate. Rimangono comunque pendenti i ricorsi al TAR Lazio avanzati dalle stesse parti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Bergamotto di Reggio Calabria, via libera all’IGP: iter nazionale concluso dopo 5 anni Approfondimenti su Bergamotto Reggio Calabria Bergamotto di Reggio Calabria, nuova opposizione all’Igp: il comitato rassicura, ma l’iter verso Bruxelles rallenta Bergamotto di Reggio Calabria, lanciata una raccolta fondi per affrontare i ricorsi contro l'Igp Il bergamotto di Reggio Calabria, riconosciuto come Igp, è al centro di una campagna di raccolta fondi. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Bergamotto Reggio Calabria Argomenti discussi: Oltre l’essenza, Reggio Calabria lancia la Via del Bergamotto; La Via del Bergamotto: il nuovo itinerario turistico a Reggio Calabria; Reggio, la Camera di Commercio presenta ‘La via del bergamotto’ e le ‘ricette di Bergarè’; Reggio, presentata La Via del Bergamotto. Un modello dinamico aperto a nuove proposte esper. Il bergamotto di Reggio Calabria diventa racconto, il territorio diventa esperienzaUn itinerario esperienziale che segue il ciclo dell’agrume simbolo di Reggio e punta a destagionalizzare l’offerta turistica, mettendo al centro imprese, saperi e identità locali ... corrieredellacalabria.it Reggio, presentata La Via del Bergamotto. Un modello dinamico aperto a nuove proposte esperienzialiIl primo itinerario turistico esperienziale dedicato al Bergamotto di Reggio Calabria mette a sistema filiera agricola, cultura e accoglienza per una nuova strategia di marketing territoriale ... msn.com L’orgoglio dell’Ordine dei Fisioterapisti di Reggio Calabria facebook Maltempo Reggio Calabria, temporale di violenza estiva scatena violentissima grandinata in città: tutto bianco per la grandine. Clamoroso crollo termico di 9°C in pochi minuti, danni in città | FOTO e VIDEO x.com

