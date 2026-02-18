Reggio Calabria omicidio Caruso | dopo 30 anni svolta grazie a mozzicone

A Reggio Calabria, un mozzicone di sigaretta ha riaperto il caso dell’omicidio di Giovanni Caruso, avvenuto nel 1996. L’uomo è stato trovato morto in un casolare di Cittanova, e ora gli investigatori sperano di fare luce sui fatti dopo quasi tre decenni. La scoperta di quel mozzicone ha portato nuovi spunti e riaccende le speranze di risolvere il mistero.

A quasi trent'anni dall'omicidio di Giovanni Caruso, trovato senza vita in un casolare di Cittanova (Reggio Calabria) l'11 ottobre 1996, le indagini si riaprono grazie a un mozzicone di sigaretta. Caruso, 39 anni, è stato trovato morto poco distante dal cimitero di cui era manutentore, raggiunto da vari colpi di fucile calibro 12 mentre si stava accendendo una sigaretta. L'omicidio è avvenuto in un periodo storico tumultuoso per la realtà reggina, da poco uscita da una cruenta faida tra i Facchineri e il clan Albanese, Raso e Gullace che aveva lasciato dietro di sé una lunga e sanguinosa scia di omicidi.