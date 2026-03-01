referendum un unicum nella storia elettorale

Il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati si distingue come un episodio unico nella storia elettorale italiana. Si tratta di un voto che ha coinvolto gli elettori su un tema specifico, senza precedenti nel panorama politico nazionale. Qualunque sia l’esito, questo appuntamento rappresenta un momento particolare nel processo di partecipazione democratica nel paese.

ITALIA. Comunque vada a finire, il voto del referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati resterà un unicum nella storia elettorale italiana. Innanzitutto, perché diversamente dai precedenti voti, con i quali gli italiani erano chiamati a confermare o a cassare una legge, qui non c’è da superare il quorum del 50% dei votanti. Non si tratta di un semplice dato materiale. La norma comporta una grande ricaduta politica. Obbliga le parti in lotta a incrociare le spade. Non è consentita la diserzione. I contrari alla cancellazione della legge non possono cioè far conto, come al solito, sulla notoria difficoltà di portare alle urne un numero di elettori superiore al 50%; a maggior ragione su una questione ostica come la separazione delle carriere dei magistrati. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

