Accordo maggioranza non c’è l elettorale in stand by fino a referendum

Attualmente, non esiste un accordo sulla riforma elettorale e la discussione è sospesa in attesa del referendum sulla riforma costituzionale della giustizia. La priorità per la maggioranza politica è ora focalizzata su questa campagna referendaria, condivisione che si è consolidata anche tra le file di Fratelli d’Italia, nonostante le prese di posizione iniziali di alcune forze come la Lega e Forza Italia.

Roma, 14 gen. (askanews) – Mettere la riforma elettorale da parte e concentrarsi sulla battaglia per il sì al referendum sulla riforma costituzionale della giustizia: quella che sembrava una frenata prima della Lega, poi di Forza Italia, diventa una convinzione di tutta la maggioranza, compresa gran parte di Fratelli d’Italia che pure all’indomani delle ultime elezioni regionali del 2025 aveva aperto ufficialmente il dossier con Giovanni Donzelli. “Un ddl si fa quando la maggioranza trova l’accordo”, dice un ministro di Fdi interpellato in Transatlantico perché se sul passaggio dall’attuale Rosatellum (un sistema misto dove un terzo dei seggi viene assegnato con l’uninominale e due terzi con il proporzionale) al proporzionale con premio di maggioranza sul modello delle Regioni o dei Comuni i partiti di maggioranza sono d’accordo, sono diversi i punti su cui manca l’intesa e le visioni sono distanti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

